Кемеровчан призвали не бояться ужасного гула и рыжей субстанции

С 24 по 26 сентября кемеровский "Азот" будет проводить плановый пуск агрегата АК-72 № 1 цеха № 15 по производству азотной кислоты. Из-за этого возможны некоторые явления, предупреждает завод.

– В ходе пусковых операций возможны следующие явления: повышенный уровень шума со стороны предприятия, кратковременные выбросы рыжего цвета, – сообщает КАО "Азот".

Предприятие подчёркивает, что работы идут в соответствии с требованиями регламентов и внутренних документов, а за санитарной зоной ведётся контроль.

Тот же самый агрегат завод запускал с 18 по 23 сентября после ремонта, тогда тоже были возможны шумы.