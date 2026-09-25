«Вода вытекала изо рта»: сибирячка отдала полтора миллиона за идеальную улыбку, а осталась с парализованным лицом

В беседе с КП-Новосибирск 30-летняя девушка рассказала, что решилась на операцию по исправлению прикуса в частной клинике. Однако во время хирургического вмешательства врачи пережали ей тройничный нерв. Это привело к параличу правой половины лица.

– Я захотела попить воды, а вода у меня стала вытекать с правой стороны. Я была в шоке, а медики объяснили, что на операционном столе мне пережали тройничный нерв, когда удаляли зуб мудрости, – рассказала жительница Новосибирска.

Общие расходы пациентки составили 1,5 миллиона рублей. Из них 600 тысяч ушло на подготовку, 500 тысяч – на саму операцию, 400 тысяч – на реабилитацию.

После месяца лечения у невролога мимика лица восстановилась. Однако чувствительность нижней правой части лица утрачена навсегда.

Теперь пациентка готовит иск в суд. Она требует полного возврата средств за лечение и компенсации морального вреда.