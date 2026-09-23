В Кузбассе женщина с пистолетом устроила дебош в больнице

Накануне в междуреченской больнице силовикам пришлось успокаивать агрессивную пациентку. По данным Росгвардии, медики повезли на "скорой" 44-летнюю женщину, которая получила травму руки. По пути пациентка, употребившая что-то одурманивающее, повредила машину, а потом продолжила буянить в стенах учреждения.

– Уже в медучреждении женщина продолжила кричать, выражаться нецензурной бранью и высказывать угрозы в адрес одной из посетительниц, демонстрируя предмет, внешне похожий на пневматический пистолет, – сказали в Росгвардии.

Медики были вынуждены звать на помощь оперативников. Те утихомирили и передали дебоширку полицейским.

Кузбассовцы регулярно нападают на медиков, которые пытаются им помочь. Неделю назад сообщалось о кемеровчанке, избившей врачей.