Фестиваль "Хранители сказок": Баба-яга, богатыри и русалки встретят гостей в "Томской Писанице"

На целый день наш музей превратится в огромный сказочный мир с множеством волшебных уголков. Тут можно будет побороться за звание самого сильного богатыря на заставе, посвящённой отважному герою шорского эпоса Кан Пергену, поразгадывать мудрёные загадки Кота Учёного, посоревноваться в меткости с самим Иваном-Царевичем, поиграть с русалками во Владениях Речного Царя и перехитрить Бабу-ягу, раздобыв её молодильные яблоки. И это лишь малая часть приключений, которые Лось, Мудрая Сова и кот Петроглиф приготовили для новых Хранителей сказок!

Особое место в программе фестиваля займёт творческий конкурс "Хранитель Сказочного Леса", который объединит героев, истории и традиции народов многонационального Кузбасса.

Творческие коллективы распахнут двери в свои волшебные миры для каждого, кто готов шагнуть навстречу чуду. Знакомством с историей и её героями станет небольшой спектакль. Затем персонажи пригласят зрителей к себе домой, где можно будет близко пообщаться с хозяевами сказки. А напоследок они поделятся секретами своего ремесла – после мастер-класса гости смогут унести кусочек сказочного мира с собой. Простор для творчества найдётся и для посетителей фестиваля: пройдут конкурсы рисунков, костюмов и литературных работ. После подведения итогов победителей ждут призы!

25 октября, 12:00

Ждём на фестивале всех, кто готов стать новым Хранителем сказок!

Музей-заповедник "Томская Писаница"

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