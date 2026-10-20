Фестиваль "Хранители сказок": Баба-яга, богатыри и русалки встретят гостей в "Томской Писанице"

25 октября вся "Томская Писаница" превратится в большой сказочный мир. Лось и Мудрая Сова, древние петроглифы Томской писаницы, берегут наше святилище и волшебный лес с его мифами и сказочными историями. По тропинкам этого леса гуляет рыжий кот Петроглиф, помогая им заботиться о "Томской Писанице". Недаром эту троицу можно назвать Хранителями. 25 октября Лось и Сова спустятся со скалы к коту Петроглифу и вместе они откроют фестиваль сказочного творчества "Хранители сказок". Они единодушны в одном: каждый гость, приехавший на "Томскую Писаницу" в этот день, тоже получит право называться Хранителем сказок.
На целый день наш музей превратится в огромный сказочный мир с множеством волшебных уголков. Тут можно будет побороться за звание самого сильного богатыря на заставе, посвящённой отважному герою шорского эпоса Кан Пергену, поразгадывать мудрёные загадки Кота Учёного, посоревноваться в меткости с самим Иваном-Царевичем, поиграть с русалками во Владениях Речного Царя и перехитрить Бабу-ягу, раздобыв её молодильные яблоки. И это лишь малая часть приключений, которые Лось, Мудрая Сова и кот Петроглиф приготовили для новых Хранителей сказок!
Особое место в программе фестиваля займёт творческий конкурс "Хранитель Сказочного Леса", который объединит героев, истории и традиции народов многонационального Кузбасса.
Творческие коллективы распахнут двери в свои волшебные миры для каждого, кто готов шагнуть навстречу чуду. Знакомством с историей и её героями станет небольшой спектакль. Затем персонажи пригласят зрителей к себе домой, где можно будет близко пообщаться с хозяевами сказки. А напоследок они поделятся секретами своего ремесла – после мастер-класса гости смогут унести кусочек сказочного мира с собой. Простор для творчества найдётся и для посетителей фестиваля: пройдут конкурсы рисунков, костюмов и литературных работ. После подведения итогов победителей ждут призы!
25 октября, 12:00
Ждём на фестивале всех, кто готов стать новым Хранителем сказок!
Музей-заповедник "Томская Писаница"
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