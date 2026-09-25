Забыли убраться на даче? Юрист предупредил, как безобидная сухая листва грозит садоводам реальным судом

Как отметил юрист Михаил Салкин, если вовремя не убрать сухие листья с дачного участка, собственнику может грозить крупный штраф. А если начнётся пожар и пламя перекинется на соседние строения, возможна уже уголовная ответственность. По его словам, строгость санкций напрямую связана с тем, какой противопожарный режим действует в конкретном регионе.

– Нарушением правил противопожарного режима считаются несвоевременная уборка сухой растительности, её небезопасное складирование, сжигание с нарушениями, а также неправильная утилизация отходов. Закон предусматривает за это штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если же на территории введён особый противопожарный режим, заплатить придётся уже от 10 до 20 тысяч рублей, – пояснил Салкин в беседе с изданием "Абзац".

Юрист напомнил, что во время сезонной уборки владельцам загородных участков следует неукоснительно выполнять требования МЧС при любых работах с открытым огнём. Небрежно разведённый костёр нередко становится причиной неконтролируемого пала травы, который всего за несколько минут может охватить и уничтожить целые садовые товарищества.

Если человек будет жечь сухую листву на своём участке, из-за чего возникнет пожар и пострадает чужая собственность, ему может грозить уголовная ответственность. По статье 168 УК РФ предусмотрены штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы продолжительностью до 360 часов, передает 360.ru.