Соцсети: кузбассовцы держат оборону от медведей – бомбочками и машинами

В новокузнецком микрорайоне Верхняя Колония медведи навели суету, о чём сообщают подписчики тг-канала Gorodad.

– Жители микрорайона Верхняя Колония со всей силы держат оборону от медведей! Граждане закидывают хищников бомбочками и массово гудят сигналами автомобилей, – сообщает канал.

На опубликованном видео запечатлено, как горожане кидают пиротехнику в кусты и сигналят что есть мочи.

Также местные жители говорят, что на улице Соревнования медведь устроил ночной пир в огороде, всё разворошив и раскидав остатки ужина.

Напомним, недавно около Новокузнецка женщина-участковый застрелила двух медведей.