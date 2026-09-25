Происшествия

Соцсети: кузбассовцы держат оборону от медведей – бомбочками и машинами

Новокузнечане вынуждены пускать в ход бомбочки, чтобы отогнать голодных хищников от своих домов, сообщают очевидцы.

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В новокузнецком микрорайоне Верхняя Колония медведи навели суету, о чём сообщают подписчики тг-канала Gorodad.

– Жители микрорайона Верхняя Колония со всей силы держат оборону от медведей! Граждане закидывают хищников бомбочками и массово гудят сигналами автомобилей, – сообщает канал.

На опубликованном видео запечатлено, как горожане кидают пиротехнику в кусты и сигналят что есть мочи.

Также местные жители говорят, что на улице Соревнования медведь устроил ночной пир в огороде, всё разворошив и раскидав остатки ужина.

Напомним, недавно около Новокузнецка женщина-участковый застрелила двух медведей.

Видео: тг / gorodad
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