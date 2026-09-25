В Кемерове масштабно закроют мотосезон – проезд для машин перекроют

В связи с закрытием мотосезона в Кемерове около Московской площади изменится организация дорожного движения, предупреждает горадминистрация.

Так, с 20:00 пятницы, 25 сентября, до 15:00 субботы, 26 сентября, будет запрещена парковка транспорта на дублёре проспекта Притомского напротив площади.



С 10:00 до 15:00 субботы закроют въезд на дублёр Притомского в районе площади.

Кроме того, как сообщалось ранее, изменится путь следования автобусного маршрута №90а. В субботу с 10:00 до 15:00 он будет объезжать перекрытый участок.

Напомним, байкеры соберутся у Красного озера в 10:30, откуда колонной проедут до Московской площади. Там с 12:00 пройдёт развлекательная программа. Мотоциклисты покажут, на что способны.