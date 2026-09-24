Автобусы в Кемерове поменяют маршрут из-за мотоциклистов: новые схемы проезда

Как сообщает администрация Кемерова, в субботу, 26 сентября, в городе состоится закрытие мотосезона. Любители мототехники соберутся на парковке у Красного озера с 10:30 до 11:30.

Затем колонна мотоциклистов направится к Московской площади. С 12:00 здесь начнётся развлекательная программа. Байкеры покажут свои навыки в управлении мотоциклами и примут участие в конкурсах.

– В связи с закрытием мотосезона 26 сентября с 10:00 до 15:00 изменится путь следования автобусного маршрута №90а, – подчеркнули в администрации Кемерова.

В прямом направлении: от диспетчерского пункта "Центральный" по проспекту Ленина, улице Волгоградской, проспекту Притомскому. Перед остановкой "СК Кузбасс Арена" – поворот на проспект Притомский (дублёр), затем остановка "Защитники Отечества".

В обратном направлении: от остановки "Защитники Отечества" по проспекту Притомскому, улице Волгоградской, проспекту Ленина до диспетчерского пункта "Центральный".