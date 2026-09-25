Идеальные питомцы для трудоголиков: 5 пород собак, которые точно не разнесут квартиру, пока вы зарабатываете им на корм

Хотите завести питомца, который не разгромит квартиру, пока вы на работе? Среди множества пород встречаются собаки с врождённым терпением и невозмутимым темпераментом. Они не завывают у входной двери, не портят обувь и не тревожат соседей громким лаем. Об этом пишет ИА Stavropol.Media со ссылкой на "Большую энциклопедию про кошек и собак".

Невозмутимые друзья

Рассмотрите бассет-хаунда: постоянная активность ему не нужна, а после прогулки он способен подолгу лежать на своей подстилке.

Французскому бульдогу также по душе размеренный отдых, однако он очень привязан к хозяину, поэтому надолго оставлять его в одиночестве не стоит.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель, пока вы заняты, без труда отвлечётся на игрушку – главное, с раннего возраста понемногу приучать его оставаться одному.

Уравновешенность без изнурительных занятий

Стоит обратить внимание и на ши-тцу: интенсивные тренировки этой породе ни к чему, обычных прогулок и общения вполне хватает.

Несмотря на солидные габариты, ньюфаундленд обладает спокойным нравом и не нуждается в постоянной активности. Важно только помнить о его размерах: большому питомцу необходимы простор и умеренная физическая нагрузка.