Происшествия

Отказался делать заказ: буйного кузбассовца увезли из пиццерии в наручниках

В Новокузнецке поздним вечером посетитель пиццерии устроил скандал. На место приехали силовики.

Экипаж вневедомственной охраны прибыл в пиццерию на улице Тореза в Новокузнецке после сигнала тревоги. На месте росгвардейцы обнаружили пьяного 24-летнего местного жителя.

По предварительной информации, мужчина пришел в заведение незадолго до закрытия, занял столик, но заказывать ничего не стал.

– Когда работница попросила посетителя оформить заказ либо покинуть помещение, он начал проявлять агрессию, нецензурно выражаться и игнорировать замечания, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

Опасаясь, что конфликт может перерасти в более серьезное происшествие, работница нажала тревожную кнопку.

Силовики задержали новокузнечанина. Даже по пути к служебному автомобилю он продолжал проявлять агрессию, поэтому для обеспечения безопасности на него надели наручники.

В итоге дебошира передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: VSЕ42.RU
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