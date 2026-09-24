Происшествия

Студенты выбежали из здания: в Новокузнецке загорелся техникум - соцсети

В Новокузнецке произошел пожар в техникуме. Информация и видео появились в соцсетях.

Сегодня днем, 24 сентября, произошел пожар в Кузнецком индустриальном техникуме в Новокузнецке. Информация о ЧП появилась в телеграм-канале "GORODAD – NOVOKUZNETSK".

По словам очевидцев, возгорание произошло в третьем корпусе учебного заведения. На место прибыли пожарные, из здания эвакуировали сотрудников и студентов.

– На Запсибе в КИТе полыхнула проводка, приехали 3 пожарки и прочая служба, – написал один из очевидцев.

В канале также опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видны пожарные машины, дым, выходящий из здания, и эвакуированные студенты.

Редакция VSE42.RU уточнила подробности произошедшего в МЧС Кузбасса.

– В счетчике произошло короткое замыкание без дальнейшего распространения. Пострадавших нет, – рассказали в ведомстве.

Ранее в Кузбассе полыхал крупный пожар – спасатели показали кадры с места.

Фото: VSЕ42.RU
Фото: тг / GORODAD | NOVOKUZNETSK
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