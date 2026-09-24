Студенты выбежали из здания: в Новокузнецке загорелся техникум - соцсети

Сегодня днем, 24 сентября, произошел пожар в Кузнецком индустриальном техникуме в Новокузнецке. Информация о ЧП появилась в телеграм-канале "GORODAD – NOVOKUZNETSK".
По словам очевидцев, возгорание произошло в третьем корпусе учебного заведения. На место прибыли пожарные, из здания эвакуировали сотрудников и студентов.
– На Запсибе в КИТе полыхнула проводка, приехали 3 пожарки и прочая служба, – написал один из очевидцев.
В канале также опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видны пожарные машины, дым, выходящий из здания, и эвакуированные студенты.
Редакция VSE42.RU уточнила подробности произошедшего в МЧС Кузбасса.
– В счетчике произошло короткое замыкание без дальнейшего распространения. Пострадавших нет, – рассказали в ведомстве.
Ранее в Кузбассе полыхал крупный пожар – спасатели показали кадры с места.