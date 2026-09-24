"Травили просто так": в Свердловской области завершились поиски пропавшего подростка - он погиб

Тревожные сообщения о пропаже 13-летнего подростка появились после того, как он днем 22 сентября ушел гулять и домой так и не вернулся. Свидетели в последний раз видели школьника возле железнодорожного вокзала в Ирбите. К поискам подключились полицейские и волонтеры отрядов "ЛизаАлерт" и "Прорыв", но вечером 23 сентября добровольцы сообщили трагическую новость – мальчик погиб.



Как стало известно "КП-Екатеринбург", тело подростка обнаружили в районе Ирбитского мотоциклетного завода.

– В начале года Максим перевелся в другую школу. Там у него не сложились отношения с одноклассниками, его обижали. 21 сентября он случайно уронил телефон другого мальчика, с него начали требовать деньги. На следующий день его побили, потому что он не принес деньги, – рассказали изданию знакомые семьи.

Дома, по словам знакомых, подросток поссорился с мамой. Он оставил записку на кухонном столе и ушел в неизвестном направлении.