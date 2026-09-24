Конец строгим правилам: Мария Захарова объяснила, почему современные политики больше не обязаны выглядеть как идеальные манекены в одинаковых костюмах

Выступая в подкасте "Переговорка" на "Радио 1" и Propusk.tv, Захарова заявила, что выбор одежды и стиль поведения дипломата должны зависеть от конкретных обстоятельств. Вместе с тем, считает она, жесткие протокольные нормы не стоит сводить к формальному соблюдению ритуалов.

– Я перелопатила очень многое и сделала вывод, что остается базовый протокол и в одежде, и в манере, и в разговоре, и чисто дипломатический протокол с нюансировками, но при этом привнесено и пришло совершенно не искусственно, а от жизни. Есть такое понятие как "адекватность ситуации", то есть ничего не должно быть отягощено протоколом просто в угоду ритуалу, а конструкция должна быть подвижна, – сказала собеседница СМИ.

По ее словам, сейчас правила стали легче и больше ориентируются на конкретные обстоятельства, чтобы все выглядело уместно. Кроме того, дипломат заметила, что теперь внешность известных персон рассматривают намного внимательнее, чем прежде. Представителям политики приходится принимать во внимание как официальные нормы, так и реакцию публики на их образ.

Она привела в пример Бориса Джонсона и Дональда Трампа: их манера появляться на публике заметно отличается от привычного строгого стиля политиков, передает 360.ru. Как отметила Захарова, за последние годы отношение общества к внешнему виду и поведению государственных деятелей серьезно поменялось.

В то же время, по мнению Захаровой, основные требования уместности для дипломатов никуда не исчезли. Она добавила, что рекомендует сотрудницам опираться на российские традиции в выборе одежды, не зацикливаться на сочетании "черный низ – белый верх" и дополнять наряды подходящими аксессуарами и более разнообразными элементами.