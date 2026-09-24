«Не хочу быть в этой очереди»: Захарова осудила культ дорогих сумок и Chanel

Мария Захарова призналась, что никогда в жизни не приобретала для себя сумки Chanel. Как отметила дипломат, позволить себе дорогостоящие аксессуары она смогла около 15 лет назад, но путешествие в Париж изменило ее отношение к таким тратам.

В подкасте "Переговорка", который выходит на "Радио 1" и Propusk.tv, официальный представитель МИД России рассказала о визите во Францию после аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Тогда в одном из парижских бутиков она заметила очередь из японцев, желавших заплатить за сумки несколько тысяч евро или долларов.

– Я понимаю всю лицемерность этой ситуации: когда весь мир, включая наших граждан, отправлял деньги на поддержку несчастных японцев… А тут стоят граждане Японии и в очередь пытаются пробиться, чтобы отдать 5-7 тысяч евро или долларов за сумку. И вдруг я подумала, что точно не хочу быть в этой очереди. Я в нее и не собиралась. Я какую-нибудь себе другую найду, за чем-нибудь хорошим, за чем-нибудь правильным, – описала свои впечатления Захарова.

Кроме того, дипломат прокомментировала действия западных марок, которые на фоне санкций ввели ограничения для покупателей из России. Среди подобных брендов она назвала Chanel и Boss. Затронув прошлое Chanel, Захарова подчеркнула, что неоднозначные эпизоды в истории знаменитых компаний не стоит предавать забвению. По ее мнению, это еще одна причина не считать иностранные бренды бесспорным показателем высокого статуса.

Как говорит сама Захарова, теперь при выборе сумки она в первую очередь оценивает ее удобство, передает 360.ru. Аксессуар должен быть достаточно вместительным для документов, телефона, зарядных устройств и прочих вещей, которые требуются в полетах и служебных командировках.