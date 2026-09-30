Грантовый акселератор: превратите социальную идею в грант

Центр "Мой бизнес" открывает набор на практический интенсив "Грантовый акселератор". Участниками могут стать социальные предприниматели Кузбасса, а также те, кто только планирует запустить проект в этой сфере.
Это не цикл лекций, а проектная мастерская. За шесть модулей вы вместе с экспертами-практиками пройдёте путь от идеи до готовой заявки на федеральный грант. Вы не просто узнаете, как правильно заполнять документы, – вы создадите черновик своей заявки и получите персональные рекомендации по его усилению.
- Действующие социальные предприниматели (ИП, ООО), зарегистрированные в соответствии с 209-ФЗ.
- Предприниматели, которые хотят добавить социальную миссию в свой бизнес.
- Все, кто интересуется темой социального предпринимательства и хочет получить финансирование на социальный проект.
Федеральные фонды и конкурсы предоставляют социальным предпринимателям возможность получить финансирование на реализацию проектов. Чтобы заявка была поддержана, важно грамотно сформулировать проблему, обосновать бюджет и подтвердить партнёрскую поддержку. Мы поможем вам подготовить заявку без типичных ошибок и повысить шансы на победу.
- Готовый шаблон заявки на выбранный федеральный грант.
- Пошаговый план подачи с учётом дедлайнов.
- Персональную обратную связь от экспертов, которые сами не раз подавали и выигрывали гранты.
- Доступ к шаблонам и методическим материалам.
- Поддержку комьюнити единомышленников.
Модуль 1. Грантовые конкурсы и социальное проектирование
Очно, 14 октября 2026, 10:00–13:00
Дерево проблем, цель по SMART, структура заявки, календарный план. Деловая игра: формулируем проблему и цель для вашего проекта.
Модуль 2. Структура заявки и критерии оценки
Очно, 14 октября 2026, 14:00–17:00
Бюджет проекта: как избежать необоснованных трат и повысить результативность. Практикум: дорабатываем бюджет и календарный план под свой кейс. Как усилить заявку: социальные эффекты, устойчивость, партнёрская поддержка.
Модуль 3. Практикум: разбор заявок участников
Очно, 15 октября 2026, 10:00–13:00
Индивидуальная работа с экспертами: разбираем ваши черновики, помогаем усилить заявку. Определяем грантовую стратегию: какие конкурсы подходят именно вам.
Модуль 4. Грантовые конкурсы 2026–2027: что уже объявлено, что планируется
Онлайн, 21 октября 2026, 15:00–17:00
Обзор актуальных конкурсов с дедлайнами. Разбор требований конкретных грантодателей. Ответы на вопросы.
Модуль 5. Как усилить заявку: практические инструменты
Онлайн, 23 октября 2026, 15:00–17:00
Социальные эффекты и устойчивость проекта. Партнёрская поддержка: как оформить и подтвердить. Разбор сильных и слабых заявок на примерах.
Модуль 6. Индивидуальные консультации / сопровождение подачи заявок
Онлайн, 23 октября 2026, 15:00–17:00
Ответы на вопросы по конкретным заявкам. Помощь в финальной доработке и подаче. Чек-лист перед отправкой.
- Росмолодёжь.Гранты (микрогранты)
- Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ)
- Конкурс "Навстречу импакт-стартапам"
- Другие федеральные меры Место и формат проведения
Очные встречи: г. Кемерово, б-р им. академика Л.С. Барбараша, зд. 1, Кузбасский технопарк, интерактивный зал.
Онлайн-модули: ссылка будет выслана зарегистрированным участникам.
Участие бесплатное, количество мест ограничено. Приоритет – социальным предпринимателям, планирующим подать заявку на грант в 2026–2027 году.
Регистрация по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/691ee436068ff048c69a4c20
Телефоны для связи: +7 (3842) 77-88-70, +7-913-912-93-90, +7-913-920-51-38.
Мероприятие проходит по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Организатор – центр "Мой бизнес" при поддержке Министерства экономического развития Кузбасса.
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Рекламодатель: ГАУ КО "МОЙ БИЗНЕС"