Грантовый акселератор: превратите социальную идею в грант

Программа акселератора (6 модулей)

Модуль 1. Грантовые конкурсы и социальное проектирование

Очно, 14 октября 2026, 10:00–13:00

Дерево проблем, цель по SMART, структура заявки, календарный план. Деловая игра: формулируем проблему и цель для вашего проекта.

Модуль 2. Структура заявки и критерии оценки

Очно, 14 октября 2026, 14:00–17:00

Бюджет проекта: как избежать необоснованных трат и повысить результативность. Практикум: дорабатываем бюджет и календарный план под свой кейс. Как усилить заявку: социальные эффекты, устойчивость, партнёрская поддержка.

Модуль 3. Практикум: разбор заявок участников

Очно, 15 октября 2026, 10:00–13:00

Индивидуальная работа с экспертами: разбираем ваши черновики, помогаем усилить заявку. Определяем грантовую стратегию: какие конкурсы подходят именно вам.

Модуль 4. Грантовые конкурсы 2026–2027: что уже объявлено, что планируется

Онлайн, 21 октября 2026, 15:00–17:00

Обзор актуальных конкурсов с дедлайнами. Разбор требований конкретных грантодателей. Ответы на вопросы.

Модуль 5. Как усилить заявку: практические инструменты

Онлайн, 23 октября 2026, 15:00–17:00

Социальные эффекты и устойчивость проекта. Партнёрская поддержка: как оформить и подтвердить. Разбор сильных и слабых заявок на примерах.

Модуль 6. Индивидуальные консультации / сопровождение подачи заявок

Онлайн, 23 октября 2026, 15:00–17:00

Ответы на вопросы по конкретным заявкам. Помощь в финальной доработке и подаче. Чек-лист перед отправкой.