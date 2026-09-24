«Он подарил мне книгу»: Мария Захарова раскрыла интригующую правду, посвящал ли Сергей Лавров ей стихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова откровенно рассказала о поэтическом увлечении своего начальника и ответила, писал ли Сергей Лавров стихи в её честь.
Мария Захарова поделилась подробностями необычного хобби главы МИД России Сергея Лаврова и отметила, что стихотворений, написанных специально для неё, министр ей не дарил.
Этот вопрос прозвучал в подкасте "Переговорка" на "Радио 1" и Propusk.tv после недавней беседы Лаврова с Юлией Меньшовой. Глава ведомства рассказал, что по-прежнему сочиняет стихи, но сейчас обычно пишет их к особым поводам – юбилеям, праздникам и другим важным датам для друзей, коллег и знакомых.
Как уточнила Захарова, однажды Лавров преподнёс ей сборник собственных стихотворений. При этом отдельного произведения, адресованного лично ей, от министра не было. Когда Захарову спросили, сочиняла ли она сама что-нибудь в честь Лаврова, представитель МИД с юмором заметила, что её "поэтический" презент начальнику имеет другую форму.
– Я посвящаю ему работу свою, всё своё время на посту, – заявила собеседница СМИ.
Захарова пояснила, что уважение к руководителю она прежде всего выражает через службу в министерстве и вклад в общее дело.