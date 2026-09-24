Пошел починить розетку и погиб: в Свердловской области прощаются с 15-летним подростком

Трагедия в Верхней Салде унесла жизнь девятиклассника. Вечером 21 сентября подросток отправился на работу к маме, чтобы самостоятельно починить там розетку, – о своих планах он родителям не сообщил. Ремонт закончился ударом тока. По факту гибели школьника Следственный комитет возбудил уголовное дело.



Погибший с детства увлекался робототехникой, радиоэлектроникой и моделированием. В родном городе он прошел годичный курс на базе городского техникума, освоив мастерство токаря, а в сентябре пошел учиться на электрика. Его мама руководит детской творческой студией – там у школьника была своя небольшая мастерская, где он хранил запчасти для техники.



Когда около девяти вечера подросток не вернулся домой, родители стали звонить ему, но он уже не брал трубку. Приехав на работу, они нашли сына мертвым.

– Когда мы приехали ко мне на работу, он уже был мертв. Но я не понимаю, почему так произошло. Он делал все как надо: отключил все, работал в темноте с фонариком, – говорит мама мальчика.

Врачи скорой помощи приехали быстро, но ничего сделать не смогли. У погибшего остались младшие брат и сестра – родители держатся ради них.

– Он для нас был самым светлым и уникальным человеком! Видел во всем только хорошее, подбадривал всех и сам никогда не унывал, дарил добро всем вокруг. Он был надеждой и опорой для всех нас. Наш добрый и светлый ангел! Очень ценил семью и любил жизнь! Он был нашим солнцем, которое погасло, – продолжает мама мальчика.

МЧС России напоминает: нельзя разбирать приборы, находящиеся под напряжением, – ремонтом должны заниматься только специалисты. О случившемся пишет "КП-Екатеринбург".