Третья остановка за год: кузбасскую шахту снова прикрыли

Проблемная шахта Кузбасса снова замечена за нарушениями. Калтанский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО "Шахта "Алардинская".

Выяснилось, что компания не устранила в срок нарушения требований промышленной безопасности, которые выявил надзорный орган. В частности, не была проведена ликвидация здания техкомплекса – этого требовал Новокузнецкий территориальный отдел Сибирского управления Ростехнадзора.

Суд признал предприятие виновным и назначил наказание – административное приостановление эксплуатации здания техкомплекса на 90 суток. При этом учли ранее вынесенный временный запрет деятельности.

– Мера принята с целью устранения угрозы безопасности работников и обеспечения соблюдения обязательных требований законодательства в сфере промышленной безопасности, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Отметим, что шахта "Алардинская" – не новичок в подобных разбирательствах. В мае суд уже приостанавливал деятельность предприятия после инцидента с задымлением. А в июне техкомплекс шахты снова закрыли на 90 суток.

Напомним, это не единственная шахта в Кузбассе, которую приостанавливают за нарушения. Ранее VSE42.RU сообщал, что Прокопьевский районный суд остановил работы на шахте "им. В.Д. Ялевского".