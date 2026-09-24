"Ребенок упал с двухъярусной кровати": под Новосибирском родители потребовали 200 тысяч с лагеря

Инцидент произошёл в центре отдыха и оздоровления Искитимского района, где девятилетний мальчик отдыхал вместе с другими детьми. Ребёнок спал на верхнем ярусе двухъярусной кровати, не оборудованной защитным ограждением, и упал. Полученные травмы экспертиза расценила как вред здоровью средней тяжести.

После случившегося родители пострадавшего обратились за защитой прав ребёнка – искитимский межрайонный прокурор Михаил Хорев представлял интересы семьи. Как установил суд, руководство центра обязано было обеспечить безопасные условия для детей, однако необходимые меры приняты не были: защитными ограждениями оборудовали не все двухъярусные кровати.

По этому факту руководителя организации привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность". Директор признал вину, и суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

– Родители мальчика также подали иск на возмещение морального вреда на 200 тысяч рублей, – сообщил Михаил Хорев.

О случившемся пишет КП-Новосибирск.