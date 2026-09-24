Мокрый снег и -2°С: зимняя погода ждет кузбассовцев на выходных

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра поделились прогнозом погоды на ближайшие три дня в Кузбассе. Судя по опубликованным данным, в регион потихоньку приходит зима.

Так, в пятницу, 25 сентября, ночью будет +1, +6 градусов, местами до +11. Днем воздух прогреется до +9, +14 градусов, а в отдельных районах – до +19. Местами ожидаются небольшие дожди, на севере региона – умеренные. Ночью и утром кое-где появятся туманы.

В субботу, 26 сентября, станет прохладнее. Ночью температура опустится до – 2, +3 градусов, местами будет до +8. Днем ожидается +8, +13 градусов, а кое-где до +18. В основном обойдется без осадков, но ночью на юге возможны небольшие дожди.

Первый снег ждет кузбассовцев в воскресенье, 27 сентября. Ночью столбики термометров покажут 0, +5 градусов, днем – всего +6, +11, а в некоторых районах до +16. Местами прогнозируются небольшие дожди, ночью с мокрым снегом.

Ветер в пятницу будет западным, в субботу – северным, а в воскресенье сменится на северо-западный. Его скорость составит 2–8 м/с, с порывами до 13–14 м/с.

Напомним, ранее кузбассовцев уже предупреждали о приближающемся снеге.