Снег на подходе: что готовит погода кузбассовцам

Погода на этой неделе в Кузбассе будет прохладной и пасмурной. С каждым днем температура будет постепенно понижаться, а ветер сменится на северный. Об этом рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

– Осадки в виде дождя к выходным дням могут перейти в мокрый снег, – отметила синоптик.

Вероятность осадков сохранится ежедневно – влияет циклон, центр которого расположен над Якутией. До выходных в ночные часы температура будет в пределах +7…+12°С с постепенным понижением до +2…+7°С. В дневные часы ожидается +12…+17°С. В выходные станет прохладнее.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru подробнее писала о том, какая погода ожидается в Кузбассе на неделе с 22 по 24 сентября.