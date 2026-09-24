Спрячьте молоко подальше от кота: ученый раскрыл, чем не нужно кормить пушистого друга ради его долголетия

Как рассказал эксперт в беседе с NEWS.ru, продлить жизнь кошки поможет грамотный рацион. По его словам, пушистикам не следует давать мясо с костями.

– Ключевую роль в долголетии кошки играет питание. Оно должно быть не только полезным, но и безопасным. Не рекомендуется давать кошкам мясо с костями – их осколки способны повредить пищеварительную систему, что может привести к перитониту или другим серьезным проблемам, – отметил биолог.

Шоколад питомцам тоже противопоказан, поскольку в нем присутствует токсичный для них теобромин. Чай и кофе могут стать причиной учащенного сердцебиения, чрезмерной активности, рвоты и иных нарушений. Чеснок и лук способны негативно воздействовать на систему кроветворения и приводить к анемии.

Кроме того, отдельные кошки плохо переносят молочные продукты, поэтому важно наблюдать, не появляются ли после них расстройства желудочно-кишечного тракта.