В Кузбассе пройдет прощание с бойцом ММА Пономаревым – названа дата

Экс-чемпиона бойцовской организации Fight Nights Григория Пономарева похоронят 26 сентября в Новокузнецке. В этот же день состоится прощание со спортсменом. Об этом ТАСС сообщили в команде бойца.

– Похороны и прощание состоятся 26 сентября в Новокузнецке, – рассказал собеседник агентства.

Напомним, Григорий Пономарев скончался в возрасте 31 года. Перед смертью спортсмен находился в тяжелом состоянии.

Кемеровчанин дебютировал в профессиональном ММА в 2020 году. За карьеру он провел девять боев, одержав шесть побед и потерпев три поражения.

В октябре 2022 года Пономарев стал чемпионом Fight Nights, победив Юсупа Шуаева. Однако продолжить карьеру ему не удалось. В августе 2023 года во время боя спортсмен получил серьезную травму ноги и после этого больше не выходил в октагон.