"Было тяжёлое состояние": чемпион из Кемерова скончался в 31 год

В возрасте 31 года скончался экс-чемпион бойцовской организации Fight Nights Григорий Пономарёв, чему предшествовало тяжёлое состояние. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на бывшего бойца Максима Дивнича. Тот рассказал, что созвонился с родными товарища.

– Оторвался тромб. У него была травма ноги, колено, воспалительные процессы. Он ещё ангиной то ли переболел, то ли болел. У него было тяжёлое состояние. И вот оторвался тромб, – сообщил спортсмен.

Кемеровчанин Григорий Пономарёв дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году. Провёл девять боёв с шестью победами и тремя поражениями.

Чемпионом Fight Nights стал в октябре 2022 года, победив Юсупа Шуаева. В августе 2023 года во время боя серьёзно травмировал ногу, после чего больше не выходил в октагон.

В прошлом Пономарёв выступал в составе национальной сборной России. На ЧМ-2018 в Бахрейне завоевал серебро.