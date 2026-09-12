Инфляция в Кузбассе ускоряется – что подорожало сильнее всего

По данным Кемеровостата, годовая инфляция в августе составила в Кузбассе 5,9%. Показатель постепенно растёт: в мае был 5,47%, в июле – 5,60%. Хотя это ещё далеко до результата августа 2025 года, когда инфляция была 9%.

Продукты за минувший год в регионе подорожали в среднем на 3,9%, непродовольственные – на 6,24%, услуги – на 7,7%.

Из еды выросли в цене сильнее всего индюшатина (+21%), солёная рыба, помидоры и капуста (+17%), сахар (+18%), гречка (+18,6%), водка (+15%).

Кое-что за 12 месяцев стало дешевле, прежде всего это сливочное масло (на 13%) и огурцы (на 18%).

Бензин взлетел в цене на 21%, причём разные марки примерно одинаково. Для сравнения, год назад топливо дорожало в шахтёрском крае на 10%.

Напомним, за последнюю неделю в Кузбассе цены выросли на три марки бензина. Сильнее всего подорожал АИ-98 и выше – на 4,7%. АИ-95 прибавил 1,8%, АИ-92 – 0,9%.