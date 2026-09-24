Владимир Якушев поблагодарил избирателей за голоса в поддержку "Единой России"

– Результат, который мы сегодня имеем, действительно достаточно высокий, была проделана достаточно большая работа. В том числе у нас есть регионы, где мы в очень конкурентной борьбе одержали победу. Это касается Иркутской области, Алтайского края, Архангельской и Новгородской областей. В Хакасии мы одержали победу в этом году, достаточно прилично опередив конкурентов, – разъяснил он.

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