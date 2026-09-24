Владимир Якушев поблагодарил избирателей за голоса в поддержку "Единой России"

Секретарь Генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совфеда Владимир Якушев на пресс-конференции в ТАСС поблагодарил избирателей за поддержку партии и отметил, что ЕР лидирует по федеральному списку во всех регионах без исключения.
– Результат, который мы сегодня имеем, действительно достаточно высокий, была проделана достаточно большая работа. В том числе у нас есть регионы, где мы в очень конкурентной борьбе одержали победу. Это касается Иркутской области, Алтайского края, Архангельской и Новгородской областей. В Хакасии мы одержали победу в этом году, достаточно прилично опередив конкурентов, – разъяснил он.
По списку партия получила уже 65% мандатов против 56% пятью годами ранее, а в одномандатных округах доля выросла с 88% до 92%.
Руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе в МИА "Россия сегодня" назвал уровень явки чрезвычайно важным моментом доверия к выборам.
– Очень важный момент – доверие к Президенту. Граждане пришли поддержать своего Президента в первую очередь и, как показывают результаты, его партию, – отметил Алексей Чеснаков.
А координатор экспертного совета "Единой России", председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе Экспертного института социальных исследований и ФоРГО назвал предварительное голосование важнейшим элементом технологической подготовки кампании.
– Это достаточно масштабная история, которая позволяет раньше начать кампанию, протестировать работу региональных отделений, региональных штабов и способность кандидатов к мобилизации своих сторонников, – пояснил он.
Основная кампания прошла по выборам в Госдуму, жители также выбрали высших должностных лиц 10 регионов, депутатов законодательных органов 39 субъектов РФ и представительных органов административных центров 10 субъектов страны.