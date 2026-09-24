Эпилепсия оказалась лишь маской смертельной находки в голове кузбассовца

Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, мужчину с эпилептическими приступами доставили в неврологическое отделение Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова. МРТ-обследование выявило образование в лобной доле. Это и стало причиной критического состояния.

Врачи-нейрохирурги Андрей Юрьевич Калинин и Таалайбек Нургазиевич Турушбеков выполнили микрохирургическое вмешательство. Они максимально точно определили границы опухоли и удалили её в пределах здоровых тканей. При этом сохранили критически важные зоны мозга, сосуды и нервы.

В ходе операции специалисты использовали нейронавигационную систему и микроскоп. Его поставили в больницу благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в 2024 году.

– С помощью аппаратуры нейрохирурги смогли рассмотреть мельчайшие сосуды с увеличением в 24 раза, – подчеркнул глава Минздрава Андрей Тарасов.

После операции состояние пациента улучшилось. Приступы прекратились. Уже на следующие сутки мужчина передвигался по отделению. А через неделю его выписали в стабильном состоянии домой. В последующем ему предстоит лечение в Кузбасском онкодиспансере.

Напомним, ране VSE42 сообщал, что обычный анализ показал смертельный диагноз у женщины из Кузбасса.