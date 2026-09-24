Обычный анализ показал смертельный диагноз у женщины из Кузбасса - что нашли врачи

Как сообщает Минздрав Кузбасса, 55-летняя пациентка обратилась в поликлинику "Лесная поляна" КОДКБ имени Ю.А. Атаманова на плановый осмотр. Женщина ни на что не жаловалась и чувствовала себя хорошо.

Однако анализ кала на скрытую кровь – а его каждый пациент старше 45 лет должен сдавать ежегодно – показал положительный результат. Хирург осмотрел пациентку и направил её на колоноскопию. Диагноз подтвердился: рак сигмовидной кишки первой стадии.

Онкологический консилиум решил оперировать. Поражённую часть кишки удалили.

– Химиотерапия не потребовалась, потому что заболевание своевременно обнаружили, – отметили в Минздраве Кузбасса.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

В Минздраве напомнили: даже при отсутствии тревожных симптомов важно проходить диспансеризацию. Именно она помогает поймать болезнь на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

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