Общество

Обычный анализ показал смертельный диагноз у женщины из Кузбасса - что нашли врачи

55-летняя жительница Кузбасса пришла на плановую диспансеризацию и узнала о страшном заболевании.

Как сообщает Минздрав Кузбасса, 55-летняя пациентка обратилась в поликлинику "Лесная поляна" КОДКБ имени Ю.А. Атаманова на плановый осмотр. Женщина ни на что не жаловалась и чувствовала себя хорошо.

Однако анализ кала на скрытую кровь – а его каждый пациент старше 45 лет должен сдавать ежегодно – показал положительный результат. Хирург осмотрел пациентку и направил её на колоноскопию. Диагноз подтвердился: рак сигмовидной кишки первой стадии.

Онкологический консилиум решил оперировать. Поражённую часть кишки удалили.

– Химиотерапия не потребовалась, потому что заболевание своевременно обнаружили, – отметили в Минздраве Кузбасса.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

В Минздраве напомнили: даже при отсутствии тревожных симптомов важно проходить диспансеризацию. Именно она помогает поймать болезнь на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Ранее VSE42.RU сообщал о похожем случае – 40-летний кузбассовец пришёл на профосмотр и узнал, что его утренний кашель не просто следствие курения.

Фото: MAX | Минздрав Кузбасса
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