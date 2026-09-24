Шкатулка с золотом и сапоги капитана: на дне Ладоги нашли сокровища затонувшего судна

Находку сделали во время изучения судна Valamon Luostari, затонувшего в 1940 году. В каюте капитана нашли деревянную шкатулку с украшениями.

В клубе подводного плавания "Диво" рассказали "КП-Петербург", что водолазы смогли зайти в каюту капитана затонувшего парохода и обнаружить деревянную шкатулку с драгоценностями.

– В стене находилась выемка как шкаф. На нижней полке стояли сапоги и стеклянная баночка, на верхней – круглый деревянный предмет, похожий на шкатулку. Я держался у самого подволока, чтобы не тронуть ил, потому что одно неверное движение ластой – и здесь наступает полная темнота. Сапоги стоят парой, носками к стене, как их снял хозяин 86 лет назад и больше не надел, – рассказал руководитель клуба "Диво" Сергей Куликов.

В шкатулке с надписью Valamo были брошь в виде венка из золоченой филиграни, золотая брошь с жемчужиной, четыре золотых кольца, запонка и другие предметы.

Судно Valamon Luostari ("Валаамский монастырь") принадлежало Валаамскому монастырю. Пароход был построен в 1862 году в Стокгольме как гидрографический пароход и работал в Швеции. В 1931 году судно купила обитель. Пароход работал на линии Валаам – Сортавала – Лахденпохья, на нем перевозили паломников, грузы и почту. В тот момент Валаам был частью Финляндии. С началом Зимней войны судно реквизировали и передали финскому флоту. 22 января 1940 года пароход был потоплен. Судно нашли во время экспедиции в августе 2017 года.

– Все поднятые предметы переданы на постоянное хранение в музей Валаамского монастыря во Владимирском скиту. В скором времени экспозиция будет дополнена новыми предметами, которые мы с радостью покажем паломникам и гостям нашего острова, – рассказала директор музея Валаамского монастыря Татьяна Бердяева.

Несколько лет назад дайверы уже находили на дне Ладоги судно, принадлежавшее Валаамскому монастырю. В трюме обнаружили бутылки с кисломолочными продуктами, которые монахи везли на продажу.