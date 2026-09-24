Щедрый подарок мэрии для кузбассовца признан ничтожным - причины

Как рассказал официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, местному жителю предоставили в аренду земельный участок площадью более 20 гектаров. Земля находится на территории Большеантибесского сельского поселения. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского округа отдал участок без проведения торгов.

При этом цель использования была заявлена как ведение личного подсобного хозяйства. Также участок использовался для сенокошения.

Однако надзорные органы выявили нарушения земельного законодательства. Они обратились в суд с требованием признать сделку ничтожной.

В ходе разбирательства нарушение подтвердилось. По федеральному и региональному законодательству максимальный размер участка для ведения личного подсобного хозяйства не должен превышать 2,5 гектара. А площадь спорного участка значительно больше – более 20 гектаров.

Личное подсобное хозяйство – это форма непредпринимательской деятельности для личных нужд. Предоставление земли площадью более 20 гектаров без торгов лишило других граждан возможности претендовать на участок. Это нарушает публичные интересы и принципы добросовестности, разумности и справедливости.

– В результате суд признал заключённый договор недействительным, – отметили в Мариинском городском суде.

Земельный участок, который предоставили в аренду на три года с нарушением процедуры, вернули Комитету по управлению муниципальным имуществом Мариинского округа.