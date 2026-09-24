Полиция Кузбасса рассказала о масштабных поисках сбежавшей из дома девочки

16-летнюю девочку-подростка из южной столицы Кузбасса искали четыре дня – были организованы масштабные поиски, сообщает в четверг областное МВД.

Мать сообщила о пропаже шкодницы 20 сентября, указав, что та ушла из дома и не вернулась 19 сентября. По следам беглянки бросились инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые, волонтёры и простые местные жители. В итоге след привёл их в кузбасскую столицу.

– В результате масштабных поисковых мероприятий несовершеннолетняя была обнаружена оперативниками <...> в городе Кемерово, – сказали в полиции.

Девушку передали новокузнецким полицейским и родителям.

На мать составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, за что грозит штраф 2 000 рублей.

Что именно побудило девушку броситься в бега и чем она занималась и с кем эти четыре дня, стражи порядка ещё уточняют.

Ранее о завершении поисков девушки сообщили волонтёры.