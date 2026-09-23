Происшествия

В Кузбассе спустя четыре дня найдена 16-летняя девочка – что с ней произошло

Девочка-подросток, которая исчезла несколько дней назад в Новокузнецке, обнаружена.

Только что, вечером в среду, поисковики объявили о прекращении поисков 16-летней девушки из южной столицы Кузбасса.

– Найдена, жива! Спасибо всем откликнувшимся на поиск, – сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Подробности не раскрываются. Искали девочку с 19 сентября.

В соцсетях местная жительница сообщила, что "ещё с 5 вечера поехали в Кемерово забирать её". Осведомлённый источник сообщил сайту VSE42.Ru, что с девочкой работают оперативники, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: VSE42.Ru
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