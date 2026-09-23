Утренний кашель кузбассовца обернулся опасным заболеванием: что нашли врачи

Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, у 40-летнего мужчины во время профосмотра врач-терапевт распознала симптомы, указывающие на хроническую обструктивную болезнь лёгких.

На приёме кузбассовец рассказал об участившихся приступах кашля с выделением мокроты. Кашель особенно усиливался по утрам, а при быстрой ходьбе начиналась одышка. Пациент связывал это с солидным стажем курильщика и не придавал особого значения тревожным сигналам организма.

Однако врач направила его к узкому специалисту – пульмонологу Клинического консультативно-диагностического центра имени И.А. Колпинского Елене Алимовой. Доктор собрала анамнез, осмотрела пациента и сделала спирограмму.

– Результат обследования – хроническая обструктивная болезнь лёгких на начальной стадии, – отметил глава Минздрава Андрей Тарасов.

Это заболевание опасно сужением дыхательных путей и нарушением газообмена в лёгких. Снизить частоту обострений и улучшить самочувствие поможет назначенное лечение.

В Минздраве напомнили: продолжается Неделя сохранения здоровья лёгких. А отказ от всех видов курения поможет укрепить здоровье.