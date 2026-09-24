Происшествия

Ужасающий туман опустился на Кузбасс – на дорогах крайне опасно

Как и предупреждали синоптики, густой туман окутал большую часть Кузбасса. Автомобилистам нужно быть крайне осторожными.

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В ночь на четверг, 24 сентября, на Кузбасс опустился туман, что создало крайне опасную ситуацию на трассах, сообщает утром ГИБДД Кузбасса.

– В Кузбассе местами наблюдается туман! – сказали в ГАИ.

Инспекция показала, как сейчас выглядит 79-й километр трассы Кемерово – Новокузнецк. Видимость там минимальная, встречные машины появляются буквально из ниоткуда.

ГИБДД призывает кузбассовцев снижать скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, включить противотуманные фары, отказаться от сомнительным манёвров, не отвлекаться на телефоны. Пешеходам советуют облепиться фликерами и переходить улицы только по зебрам.

Напомним, накануне кемеровские синоптики предупреждали о страшных туманах.

Видео: ГИБДД Кузбасса
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