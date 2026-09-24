Ужасающий туман опустился на Кузбасс – на дорогах крайне опасно

Закрепленный материал Курсы ЕГЭ от КузГТУ: запишись в сентябре и сдай в июне на высший балл В Кузбасском государственном техническом университете запускают восьмимесячные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ – это наиболее полный формат, который позволяет не просто уделить больше времени учёбе, а на порядок качественнее усвоить знания. Здесь не просто «проходят программу» — здесь учат сдавать.