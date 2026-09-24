Ужасающий туман опустился на Кузбасс – на дорогах крайне опасно

Как и предупреждали синоптики, густой туман окутал большую часть Кузбасса. Автомобилистам нужно быть крайне осторожными.
В ночь на четверг, 24 сентября, на Кузбасс опустился туман, что создало крайне опасную ситуацию на трассах, сообщает утром ГИБДД Кузбасса.
– В Кузбассе местами наблюдается туман! – сказали в ГАИ.
Инспекция показала, как сейчас выглядит 79-й километр трассы Кемерово – Новокузнецк. Видимость там минимальная, встречные машины появляются буквально из ниоткуда.
ГИБДД призывает кузбассовцев снижать скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, включить противотуманные фары, отказаться от сомнительным манёвров, не отвлекаться на телефоны. Пешеходам советуют облепиться фликерами и переходить улицы только по зебрам.
Напомним, накануне кемеровские синоптики предупреждали о страшных туманах.