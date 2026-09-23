Густой туман окутает Кузбасс целиком и ударят заморозки – прогноз

По данным Кемеровского гидрометцентра, предстоящий четверг будет в регионе крайне туманным: пелена поглотит большую часть Кузбасса, в том числе Кемерово.

Температуры будут колебаться. В ночь на 24 сентября в областном центре +4,+6°C, днём +15,+17°C. В основном без осадков. В целом по области ночью +1,+6°C, местами до +11, днём +14,+19°C, тоже в основном без осадков.

В последующие дни ожидаются жуткие заморозки, особенно в ночь на субботу. Температура может резко упасть до –2°C, а днём затем взлететь до +17°C. Также в пятницу и субботу прогнозируются дожди.