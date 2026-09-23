Спите по семь часов и всё равно клюёте носом днём? Врач объяснила, когда осенняя сонливость — повод идти к врачу

Сокращение светового дня, рабочий график и привычное время отхода ко сну влияют на продолжительность сна сильнее, чем сам календарь. Врач общей практики Елена Костькина рассказала интернет‑изданию "Подмосковье Сегодня", сколько часов отдыха требуется взрослому и почему осенью важно не сбивать режим.

По её словам, большинству взрослых нужно спать не менее семи часов, а оптимально – примерно семь‑девять. Универсальной цифры нет: потребность зависит от возраста, индивидуальных особенностей и качества сна.

Специально увеличивать сон на несколько часов с приходом сентября не требуется. "Если человеку комфортно семь‑восемь часов и после пробуждения он чувствует себя отдохнувшим, менять привычный режим не нужно", – пояснила Костькина. При этом регулярное недосыпание ощущается сильнее именно тогда, когда световой день короче.

Врач советует ложиться и вставать примерно в одно время, вечером снижать яркость света и не проводить последние часы перед сном в телефоне. Компенсировать постоянный дефицит сна только долгим сном по выходным не стоит.

Если человек спит по семь‑восемь часов, но всё равно хочет спать днём, тяжело просыпается и чувствует выраженную усталость, причина может быть не в осени: стоит оценить качество сна и при необходимости обратиться к врачу. Разовый более долгий сон после напряжённой недели – не проблема, если сонливость не становится постоянной.