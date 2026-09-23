Осенний дождь превращает асфальт в каток: автоэксперт Дмитрий Славнов назвал три опасности, о которых водители вспоминают только после ДТП

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с интернет‑изданием "Подмосковье Сегодня" перечислил три ключевых риска и объяснил, почему даже короткая поездка в дождь требует осторожности.

Первая опасность – потеря сцепления в первые минуты дождя. По словам Славнова, масляные пятна и продукты сгорания двигателя, осевшие на асфальте, поднимаются вместе с водой, и машину может занести.

Вторая – опавшая листва. Она образует на покрытии скользкий слой, особенно во дворах и там, где листья скапливаются плотным ковром, поэтому на привычное сцепление колес рассчитывать не стоит.

Третья опасность связана с состоянием самого водителя. В холодную погоду в салоне включают печку, воздух прогревается, и человека начинает клонить в сон. "Едут, дистанцию не держат, и вот произошло ДТП", – предупредил эксперт.

Славнов советует сохранять дистанцию, следить за обстановкой и избегать резких маневров: на мокром асфальте автомобиль ведет себя иначе, чем на сухом. Если за рулем клонит в сон, лучше остановиться в безопасном месте.