Общество

Беловская ГРЭС переходит на цифровой контроль выбросов

СГК завершила монтаж системы автоматического контроля выбросов (САКВ) на дымовой трубе №3 Беловской ГРЭС.

Речь идет о том, что на высоте 85 метров 150-метровой трубы установлен измерительный модуль, в реальном времени анализирующий состав уходящих газов.

Комплекс отслеживает 5 ключевых веществ – оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода и пыль. Датчики фиксируют также температуру, давление, влажность и скорость потока.

Наземный модуль системы обрабатывает данные и при превышении показателей сигнализирует оперативному персоналу о необходимости скорректировать работу котельного оборудования.

Монтаж оборудования завершён в августе. Далее – пусконаладка, обучение персонала, опытная эксплуатация до середины ноября и приёмка в промышленную работу. В 2027 году САКВ появится на трубах №1 и №2, а c 2028-го года данные будут автоматически передаваться в Росприроднадзор.

Аналогичные системы мониторинга выбросов тестируются также на Кемеровской ГРЭС и Ново-Кемеровской ТЭЦ.

Фото: пресс-служба ООО "Сибирская генерирующая компания"
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