Соблазн оказался сильнее: в Кузбассе судят 18-летнюю девушку

В Прокопьевске произошёл случай, который заставит задуматься о доверии к сотрудникам. В дежурную часть отдела полиции "Рудничный" обратился представитель одного из сетевых магазинов. Он сообщил, что из сейфа торговой точки пропали 5 тысяч рублей.

Полицейские начали проверку. Сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемую.

– Ею оказалась 18‑летняя продавец-кассир, работающая в этом магазине, – отметили в ГУ МВД по Кузбасса.

При просмотре записей камеры видеонаблюдения всё стало ясно. Девушка, находясь на рабочем месте, забрала деньги из хранилища, а затем положила наличные в свой карман.

Против задержанной возбудили уголовное дело за присвоение или растрату. Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы. Пока идёт следствие, девушке придётся объяснять свой поступок.

Ранее VSE42.RU сообщал о других случаях, когда кузбассовцы переступали закон. Так, в Мариинске женщина забрала чужой велосипед, но хозяйка её простила.