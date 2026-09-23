Соблазн без троса: как рыбалка довела жительницу Кузбасса до уголовного дела

Как рассказал официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, в конце июля 41-летняя местная жительница ранним утром поехала на своём велосипеде на рыбалку. По пути она заметила у магазина велосипед "Байкал", который стоял без противоугонного троса.

По версии суда, возвращаясь домой около 10 утра, женщина снова увидела тот же велосипед на том же месте. И тогда решила его забрать. Она оставила свой велосипед дома, вернулась к магазину и уехала на чужом. Похищенное спрятала во дворе за баней.

– Планировала использовать чужой велосипед в личных целях, – отметили в Мариинском городском суде.

Позже выяснилось, что велосипед принадлежит 50-летней местной жительнице. Она днём ранее приехала на нём в магазин за продуктами. Там встретила родственницу на машине, и та предложила подвезти до дома. О велосипеде хозяйка вспомнила только на следующий день – но у магазина его уже не было.

Женщина обратилась в полицию. Злоумышленницу нашли в тот же день. Она созналась и добровольно выдала похищенное.

Действия квалифицировали как кражу с причинением значительного ущерба. На стадии расследования хозяйка велосипеда настаивала на привлечении к ответственности. Но в суде передумала – заявила ходатайство о прекращении дела в связи с примирением. Претензий к подсудимой она не имеет: велосипед вернули, женщина принесла извинения.

Суд проверил, что все условия для прекращения дела соблюдены. В результате подсудимую освободили от уголовной ответственности в связи с примирением, а уголовное дело прекратили.

Как отметили в суде, такой исход возможен не только при ходатайстве потерпевшего. Ееще нужно, чтобы преступление было небольшой или средней тяжести и совершено впервые.