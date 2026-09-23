"Карательная система": родители в ужасе от новых правил выставления оценок в Кемерове

Родители учеников школы №36 в Кемерове прислали в редакцию VSE42.RU обращение, в котором выразили негодование введением новой системы выставления оценок.

По их словам, средневзвешенное оценивание крайне несправедливо.

– Эта система, внедренная администрацией школы, на практике оказалась карательной и несправедливой по отношению к детям, – отметили в обращении.

Свое недовольство родители объясняют конкретным примером, который, по их словам, сама администрация школы приводит в документах. Ученик в течение четверти получает за домашние и классные работы оценки "5, 4, 5, 4, 5", а затем пишет контрольную на "3".

При обычном подсчете среднее арифметическое составляет 4,33 балла. Однако контрольной работе присвоен весовой коэффициент 10, поэтому при средневзвешенном подсчете результат падает до 3,53 – и в четверти ребенку выставляется "3".

– Мы считаем, что школа должна помогать детям учиться и поддерживать их стремление к знаниям, а не загонять в жесткие рамки сомнительных математических моделей, – заявили родители.

Редакция VSE42.RU обратилась за комментарием в Минобр Кузбасса. В ведомстве объяснили, что школа вправе самостоятельно выбирать систему оценивания и закреплять ее во внутренних документах. При этом школа №36 участвует в городском инновационном проекте и планировала перейти на средневзвешенную систему с 2026–2027 учебного года.

Как пояснили журналисту VSE42.RU, при такой системе у каждого вида учебной деятельности есть свой "вес" (например, контрольная важнее домашней работы). Это дает более объективную картину знаний, чем обычный средний балл, отметили в ведомстве.