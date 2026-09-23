Объявление о заработке обернулось для кузбассовца долгом в 1,1 миллиона

Как сообщает полиция Кузбасса, в отдел полиции "Заводской" в Новокузнецке обратился 22-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестные обманным путём похитили у него деньги.

Полицейские выяснили, что в одном из мессенджеров потерпевший нашёл объявление о заработке и решил им воспользоваться. Он оставил свои контакты. Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился юристом. Он заявил, что горожанин нарушил закон и чтобы урегулировать вопрос, мужчине нужно перевести деньги на указанные реквизиты.

Новокузнечанин поверил. Он оформил кредит, добавил накопления и перечислил псевдоюристу 1,1 миллиона рублей. Когда телефон незнакомца перестал отвечать, мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

– Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Полиция Кузбасса напоминает: не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, не выполняйте указания незнакомцев и не переводите деньги. Настоящие сотрудники правоохранительных органов или банка никогда не требуют переводить средства.

Напомним, что это не первый случай в регионе, когда мошенниками представляются служителями закона. Ранее VSE42 сообщал, как в Ленинске-Кузнецком лжеполицейский запугал трёх пенсионерок на 450 тысяч.