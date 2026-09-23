Полмиллиона за страх: лжеполицейский запугал кузбассовцев

Прокуратура Ленинска-Кузнецкого передала в суд дело 36-летнего местного жителя. По данным областной прокуратуры, его обвиняют в трёх случаях мошенничества.

По версии следствия, в марте 2026 года мужчина вступил в сговор с незнакомым гражданином. Вместе они решили обманывать пожилых людей. Роли распределили так: обвиняемый звонил пенсионерам, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие. Затем убеждал передать деньги – якобы для урегулирования ситуации и возмещения ущерба.

Пожилые люди, желая помочь близким, отдавали сбережения водителю такси. Тот не знал о преступных намерениях и просто доставлял деньги по указанному адресу. Обманным путём мужчина получил от трёх пенсионерок 450 тысяч рублей. Из них 35 тысяч оставил себе как вознаграждение, остальное перечислил на счёт соучастника.

– Вину в совершенных преступлениях мужчина признал полностью, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Уголовное дело направлено в Ленинск-Кузнецкий городской суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Чтобы возместить ущерб, на банковские счета и мобильный телефон обвиняемого наложили арест.