Мертвая девочка и трое детей с увечьями: в Кузбассе ребенок угнал микроавтобус

О жуткой аварии рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Кузбассу Евгений Наумкин на брифинге "Дети и дорога", который прошел сегодня, 23 сентября.

Страшное ДТП произошло в Белове 11 сентября. Около полуночи подросток обнаружил микроавтобус Toyota Liteace, который владелец оставил с открытой дверью и ключами в салоне.

По словам Наумкина, 12-летний мальчик сел за руль, посадил в машину своих друзей и подругу и решил покататься.

– Поехали не просто по деревне в поле, а по городу кататься, выехали на трассу, – рассказал полицейский.

Во время поездки ребенок не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения.

Последствия аварии оказались тяжелыми. 17-летняя девушка погибла на месте. Еще двое мальчиков – 14 и 15 лет – получили тяжелые травмы. В тяжелом состоянии также находился 12-летний водитель.

В Госавтоинспекции этот случай привели как один из наиболее показательных примеров того, к чему может привести доступ ребенка к автомобилю и возможность самостоятельно сесть за руль.

Напомним, ранее в ГИБДД Кузбасса раскрыли тревожную статистику ДТП с участием детей-водителей мототехники.