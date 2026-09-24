Авито Недвижимость: 7 из 10 россиян привлекают риелтора к сделкам на вторичке

Покупатели жилья на вторичном рынке считают юридическую проверку и подготовку документов главными задачами риелтора, а продавцы – оформление документов и координацию сделки.
По данным опроса Авито Недвижимости, который проводился в августе среди 10 000 совершеннолетних россиян, 69% респондентов с опытом или планами сделок на вторичке привлекают риелтора или агентство: 40% – на полное сопровождение, 29% – помощь на отдельных этапах. Чаще всего обращаются ещё до начала поиска или публикации объявления (40%). Сначала ищут сами, потом привлекают агента 27% опрошенных, а 16% – уже после подбора варианта или покупателя.
Ключевыми задачами агента называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав (38%), а также подготовку документов и организацию расчётов (38%). Также важны координация всех участников сделки (26%) и сопровождение альтернативных сделок (22%).
Ожидания зависят от опыта. Среди тех, кто купил квартиру за последние три года, наиболее ценной считают юридическую проверку (41%). Среди продавцов – подготовку документов, договоров и организацию расчётов (42%), ещё 29% отмечают координацию участников.
При выборе специалиста важны понятная стоимость услуг с заранее зафиксированным порядком оплаты (35%), личные рекомендации (30%) и готовность зафиксировать обязанности в договоре (28%). Молодёжь 18–24 лет дополнительно ориентируется на отзывы и рейтинги (28%), а также на юридическое образование или сертификаты (28%).
При последней сделке чаще всего оплачивали фиксированную стоимость полного сопровождения – 40% респондентов. Фиксированную стоимость отдельных услуг – 22%, комбинированный формат – 15%, процент от стоимости квартиры – 19% (в среднем около 3% от стоимости квартиры).
– По мере снижения ключевой ставки условия по рыночным ипотечным программам постепенно смягчаются, что усиливает интерес к покупке готового жилья. В такой ситуации для покупателей и продавцов особенно важны понятный план действий и уверенность в каждом этапе сделки. Эту задачу берёт на себя риелтор: покупателю он помогает оценить объект и его юридическую историю, сопоставить варианты и учесть финансовые условия покупки. Продавцу – определить стратегию продажи, провести ценообразование, подготовить объект и документы, выстроить коммуникацию с потенциальными покупателями и согласовать условия сделки. Профессиональное сопровождение снижает неопределённость для обеих сторон и позволяет принимать более взвешенные решения, – комментирует Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.