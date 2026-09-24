Авито Недвижимость: 7 из 10 россиян привлекают риелтора к сделкам на вторичке

По данным опроса Авито Недвижимости, который проводился в августе среди 10 000 совершеннолетних россиян, 69% респондентов с опытом или планами сделок на вторичке привлекают риелтора или агентство: 40% – на полное сопровождение, 29% – помощь на отдельных этапах. Чаще всего обращаются ещё до начала поиска или публикации объявления (40%). Сначала ищут сами, потом привлекают агента 27% опрошенных, а 16% – уже после подбора варианта или покупателя.

Ключевыми задачами агента называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав (38%), а также подготовку документов и организацию расчётов (38%). Также важны координация всех участников сделки (26%) и сопровождение альтернативных сделок (22%).

Ожидания зависят от опыта. Среди тех, кто купил квартиру за последние три года, наиболее ценной считают юридическую проверку (41%). Среди продавцов – подготовку документов, договоров и организацию расчётов (42%), ещё 29% отмечают координацию участников.

При выборе специалиста важны понятная стоимость услуг с заранее зафиксированным порядком оплаты (35%), личные рекомендации (30%) и готовность зафиксировать обязанности в договоре (28%). Молодёжь 18–24 лет дополнительно ориентируется на отзывы и рейтинги (28%), а также на юридическое образование или сертификаты (28%).

При последней сделке чаще всего оплачивали фиксированную стоимость полного сопровождения – 40% респондентов. Фиксированную стоимость отдельных услуг – 22%, комбинированный формат – 15%, процент от стоимости квартиры – 19% (в среднем около 3% от стоимости квартиры).