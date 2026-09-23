Не признал вину: педофил из Тюменской области насиловал 12-летнюю девочку и заразил ВИЧ

Всё произошло с октября 2021 года по июнь 2022 года. Как установлено в материалах дела, мужчина совершал сексуальное насилие над 12-летней девочкой, достоверно зная ее возраст. В ходе следствия выяснилось, что у осужденного ВИЧ-инфекция – и он заразил ребенка.

– Кроме того, злоумышленник требовал от девочки направлять ему фотоснимки и видеозаписи с обнажённым телом через мессенджер "Telegram". Опасаясь угроз применения насилия со стороны мужчины и воспринимая их реально, потерпевшая отправила ему не менее 10 видеозаписей и не менее 10 фотоснимков, – сообщает объединённая пресс‑служба Судебной системы Тюменской области.

Суд приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев.

Кроме того, уточняется, что с мужчины также взыскали 2 млн рублей в пользу девочки в качестве компенсации морального вреда.

В суде мужчина вину не признал. Он заявил, что познакомился в интернете с 19-летней девушкой, что инициатива исходила от нее и все было по обоюдному согласию. О случившемся сообщает Megatyumen.ru.