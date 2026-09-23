Кузбассовцам рассказали, когда отремонтируют трассу, где случился кошмарный обвал

Жители Кузбасса поинтересовались, когда отремонтируют участок трассы в сторону Алтая, где в этом году образовался провал.
В чате губернатора Кузбасса Ильи Середюка подписчица спросила, когда планируется капитальный ремонт участка трассы в сторону Алтая. В этом году там образовался провал.
Представители Дирекции автодорог Кузбасса ответили: в районе дороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк тяжёлые условия местности. Поэтому приняли решение подготовить проектную документацию.
В дальнейшем выполнят строительно-монтажные работы. Причём с привлечением научно-технического сопровождения.
– Капитальный ремонт дороги на оползневом участке планируется выполнить также в 2028 году, – сообщили в Дирекции автодорог Кузбасса.
До этого момента подрядная организация будет поддерживать состояние дороги. Чтобы пропускать все виды транспорта.
Ранее VSE42.RU сообщал, что в Новокузнецке после ремонта открыли пять участков дорог – на улицах Косыгина, Кузнецова, Куйбышева, Фесковской и Байдаевском шоссе.