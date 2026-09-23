Общество

Кузбассовцам рассказали, когда отремонтируют трассу, где случился кошмарный обвал

Жители Кузбасса поинтересовались, когда отремонтируют участок трассы в сторону Алтая, где в этом году образовался провал.

В чате губернатора Кузбасса Ильи Середюка подписчица спросила, когда планируется капитальный ремонт участка трассы в сторону Алтая. В этом году там образовался провал.

Представители Дирекции автодорог Кузбасса ответили: в районе дороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк тяжёлые условия местности. Поэтому приняли решение подготовить проектную документацию.

В дальнейшем выполнят строительно-монтажные работы. Причём с привлечением научно-технического сопровождения.

– Капитальный ремонт дороги на оползневом участке планируется выполнить также в 2028 году, – сообщили в Дирекции автодорог Кузбасса.

До этого момента подрядная организация будет поддерживать состояние дороги. Чтобы пропускать все виды транспорта.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Новокузнецке после ремонта открыли пять участков дорог – на улицах Косыгина, Кузнецова, Куйбышева, Фесковской и Байдаевском шоссе.

Фото: VSE42.Ru
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
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