В Кузбассе открыли 5 участков после долгожданного ремонта: подробности

Еще несколько участков Кузбасса заметно преобразились. Как сообщают областные власти, в Новокузнецке после ремонта открыли пять участков дорог.

По данным чиновников, привели в порядок полотно на улицах Косыгина, Кузнецова, Куйбышева, Фесковской и Байдаевском шоссе. Подрядчики уложили новое покрытие, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Всего в этом году в Кузбассе отремонтируют 26 участков дорог общей протяжённостью более 89 километров. На 17 участках работы уже завершены.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове завершили ремонт нескольких важных улиц, включая проспект Ленинградский, Невьянскую и Веру Волошиной. А в Заводском районе привели в порядок четыре объекта .

Также мы писали, что кемеровский мэр предложил новую практику, где жители частного сектора сами ремонтируют дороги.