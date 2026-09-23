Задержали прямо на берегу: пенсионеры попались с богатым уловом в Кузбассе

Два пенсионера устроили незаконную рыбалку на водоеме "Три Пескаря" реки Малая Моховая в Кемеровском округе.

По данным суда, на гребной лодке мужчины установили две ставные сети из лески длиной по 50 метров каждая. Рыбачили пенсионеры в период нереста, когда вылов водных биоресурсов в пойменных водоемах рыбохозяйственного значения Кузбасса запрещен.

– В результате незаконных действий злоумышленники добыли рыбу вида плотва в количестве 125 экземпляров и рыбу вида щука в количестве 35 экземпляров, – сообщает Кемеровский районный суд.

Незаконную рыбалку пресек сотрудник Кемеровского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов. Всю добычу обнаружили в лодке при задержании мужчин на берегу.

Размер ущерба рассчитали с учетом установленных государством такс. Поскольку рыбу добывали в запрещенный период, сумма была увеличена на 100 процентов и составила 127 250 рублей.

В суде пенсионеры полностью признали вину и согласились с обвинением, поэтому дело рассмотрели в особом порядке.

В итоге суд признал мужчин виновными и назначил каждому по два года лишения свободы условно. Испытательный срок составил один год и шесть месяцев.

Приговор уже вступил в законную силу.

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