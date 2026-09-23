Урожай собран - пора за работу: как правильно продезинфицировать теплицу осенью

За сезон в теплице создается влажный и теплый микроклимат – идеальные условия не только для растений, но и для патогенов. Споры грибков, бактерии, вирусы и личинки вредителей сохраняются в почве, на каркасе, стеклах и поликарбонате. Дезинфекция разрывает этот цикл и обеспечивает здоровую среду для будущих культур.

Сначала теплицу освобождают от растительных остатков: ботву, корни, мульчу и подвязочный материал выносят и сжигают. Съемные элементы – колышки, ящики, шланги – промывают и обрабатывают отдельно. Затем сметают паутину, пыль и земляные натеки с каркаса и покрытия. Важно вымыть теплицу изнутри и снаружи мыльным раствором или водой под давлением – это удалит первичный слой загрязнений и улучшит проникновение дезинфицирующих средств.

Для обеззараживания каркаса и покрытия используют несколько методов. Среди них, например: раствор медного купороса или хлорной извести, серная шашка или различные биологические препараты. При использовании методов важно соблюдать меры предосторожности, с которыми необходимо ознакомиться заранее.

– Дезинфекция теплицы – не разовая акция, а система мер: уборка, мытье, обеззараживание конструкций и почвы, проветривание. Комплексный подход с чередованием химических и биологических средств дает максимальный результат", – отмечают агрономы, – подчеркивает издание "Проспект Мира".

Почва – главный резервуар инфекций. Химический подход – пролив раствором медного купороса (50 г на 10 л) или "Фармайода" – уничтожает патогены, но требует времени на восстановление микрофлоры. Термический – пролив кипятком или пропаривание – убивает вредителей и семена сорняков, но трудоемок. Биологический – внесение "Триходермы", "Фитоспорина" или сидератов (горчица, фацелия) – оздоравливает грунт естественным путем. За 2–3 недели до посадки полезно заменить верхний слой почвы (5–7 см) или посеять сидераты, которые затем заделывают в землю.

После обработки теплицу проветривают, проверяют целостность покрытия и при необходимости ремонтируют щели. Осенью полезно оставить почву перекопанной крупными комьями – промораживание зимой снизит численность вредителей. Весной перед посадкой проводят повторную профилактическую обработку биопрепаратами.